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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون بعبوة محلية الصنع حاجز الجلمة شمال جنين بالضفة الغربية المحتلة
الاعلام العبري: أضرار لحقت بنقطة عسكرية تابعة للجيش "الإسرائيلي" شمال جنين بعد تعرضها لعملية إطلاق نار
مراسلة العالم: وحدات الجيش السوري تفرض طوقاً نارياً حول مدينة جاسم وتنفذ استهدافات مركزة لمواقع وتحركات إرهابيي داعش
مراسلة العالم:القضاء على كامل أفراد مجموعة إرهابية من قياديي داعش خلال عمليات تمشيط للجيش السوري بمدينة جاسم بريف درعا الشمالي
مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون حاجز سالم العسكري لقوات الاحتلال في غرب جنين بوابل من الرصاص
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع سلطان عمان أن حسابات أمريكا في دعم وتصعيد أعمال الشغب في ايران خاطئة
حماس:استمرار الإغلاق والحصار وسياسة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال على نابلس، لليوم السادس تعبيرٌ عن عجز وفشل منظومته الأمنية
حماس:استمرار الإغلاق والحصار وسياسة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال على نابلس، لليوم السادس تعبيرٌ عن عجز وفشل منظومته الأمنية
رئيس الوزراء العراقي المكلف السوداني: توجه الحكومة المقبلة سيكون نحو بناء علاقات متوازنة مع محيطيها الإقليمي والدولي
الاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على وزير الاتصالات الإيراني وشرطة الاخلاق وقسم الأمن السيبراني التابع لحرس الثورة في خطوة داعمة لأعمال الشغب
مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون بعبوة محلية الصنع حاجز الجلمة شمال جنين بالضفة الغربية المحتلة
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.