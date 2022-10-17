السفير الايراني لدى باكو: مناورات اقتدار الحرس الثوري رد قاطع على التدخلات الاجنبية

العالم - ايران

وفي تغريدة له على تويتر بشأن المناورات التي بدأتها القوة البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية يوم الاثنين في منطقة أرس العامة، كتب عباس موسوي: ان الرسالة الواضحة لمناورات اقتدار الحرس الثوري، تتمثل في إعلان الجاهزية للدفاع عن امن الحدود والرد القاطع على اي تهديد وتخدلات من قبل الدول والانظمة من خارج المنطقة.

وانطلقت يوم الاثنين، مناورات اقتدار القوة البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية في منطقة أرس العامة، حيث أكد قائد القوة البرية للحرس الثوري، العميد محمد باكبور، ان من فقرات هذه المناورات: عمليات جوقلة المظليين، وعمليات الهجمات الليلية، والعمليات القتالية بالمروحيات، وعمليات الطائرات المسيرة القتالية والانتحارية، وكذلك انشاء جسر على نهر ارس، والسيطرة على الطرق البرية والمرتفعات والهجمات التدميرية.