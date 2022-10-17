الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

السفير الايراني لدى باكو: مناورات اقتدار الحرس الثوري رد قاطع على التدخلات الاجنبية

السفير الايراني لدى باكو: مناورات اقتدار الحرس الثوري رد قاطع على التدخلات الاجنبية
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى باكو، يوم الاثنين، ان الرسالة الواضحة لمناورات اقتدار الحرس الثوري، تتمثل في إعلان الجاهزية للدفاع عن امن الحدود والرد القاطع على اي تهديد وتخدلات من قبل الدول والانظمة من خارج المنطقة.

العالم - ايران

وفي تغريدة له على تويتر بشأن المناورات التي بدأتها القوة البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية يوم الاثنين في منطقة أرس العامة، كتب عباس موسوي: ان الرسالة الواضحة لمناورات اقتدار الحرس الثوري، تتمثل في إعلان الجاهزية للدفاع عن امن الحدود والرد القاطع على اي تهديد وتخدلات من قبل الدول والانظمة من خارج المنطقة.

وانطلقت يوم الاثنين، مناورات اقتدار القوة البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية في منطقة أرس العامة، حيث أكد قائد القوة البرية للحرس الثوري، العميد محمد باكبور، ان من فقرات هذه المناورات: عمليات جوقلة المظليين، وعمليات الهجمات الليلية، والعمليات القتالية بالمروحيات، وعمليات الطائرات المسيرة القتالية والانتحارية، وكذلك انشاء جسر على نهر ارس، والسيطرة على الطرق البرية والمرتفعات والهجمات التدميرية.

روابط ذات صلة

انطلاق مناورات القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في منطقة أرس العامة

فيديوغرافيك.. مناورات الـ"اقتدار" للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في منطقة أرس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. هواجس كيان الاحتلال الاسرائيلي إلى أين؟

بيان الخارجية الايرانية رداً على قائمة الحظر الجديدة للاتحاد الأوروبي

قتلى في حادث سقوط طائرة على مبنى سكني جنوبي روسيا

اليمن..مجلس النواب يستنكر تناقض مجلس الأمن والأمم المتحدة والتعمد في المغالطة

إصابة طفل يمني بجروح بليغة بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الحديدة

بالصور..مراسم تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد منصبه