فرنسا.. بانتظار أسبوع "بالغ الخطورة" مع مواصلة إضراب عمال "توتال إينيرجيز"

العالم- أوروبا

وتأتي هذه التطورات وسط ترقب لاتساع الحركة الاحتجاجية يوم غد الثلاثاء، وأولى رحلات الإجازة يوم الجمعة المقبل، في أسبوع "بالغ الخطورة"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وفي حديث مع قناة "بي اف أم تي في" التلفزيونية، أوضح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير أنه ينبغي "تحرير مستودعات الوقود والمصافي التي تم منع الوصول إليها واللجوء الى وسائل المصادرة" .

وأكمل: "ولى وقت التفاوض..كان هناك تفاوض، وكان هناك اتفاق، وهذا يعني أن القوة يجب أن تبقى مع صوت الأغلبية"، في إشارة إلى الاتفاق المبرم بين مجموعة "توتال إينيرجيز" ونقابتين، لكن لم يوقع عليها الاتحاد العام للعمال "سي جي تي" الذي بدأ حركة الإضراب.

وتابع: "أنه أمرغير مقبول وغير قانوني".

وهكذا صادرت الحكومة مستودعا للوقود في فايزين (جنوب شرق) اليوم عند الساعة 14:00 بعد آخر في مارديك (شمال) بالقرب من دونكيرك في الساعة 6 صباحا، بحسب وزارة انتقال الطاقة.

في حين أكد إيريك سيليني، منسق الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) في المجموع، نجدد الإضراب اليوم في مصافي "توتال إينيرجيز" الفرنسية في خمسة مواقع.