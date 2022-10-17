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بالفيديو.. مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال المتمركزة على حاجزي سالم والجلمة في جنين

بالفيديو.. مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال المتمركزة على حاجزي سالم والجلمة في جنين
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة قرب حاجزي سالم والجلمة العسكريين في مدينة جنين.

العالم- فلسطين

وقالت مصادر محلية "إن مقاومون استهدفوا قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز سالم العسكري غرب مدينة جنين بوابل من الرصاص".

كما استهدف مقاومون جنود الاحتلال المتمركزة قرب حاجز الجلمة شمال جنين بالرصاص الحي وعبوات محلية الصنع.

بدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية:" إن فلسطينيان أطلقا النار تجاه حاجز سالم شمال جنين وانسحبا من المكان، دون وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش.

فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال:" إن الجيش قرر إغلاق حاجز سالم شمال جنين حتى إشعار آخر، في أعقاب عملية إطلاق النار تجاه الحاجز".‏

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الساعات الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتي جنين ونابلس، والتى تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو؛ يظهر لحظات اطلاق النار تجاه قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

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