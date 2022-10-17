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شاهد.. أرقام صادمة للمصابين والقتلي من المتظاهرين السلميين في السودان

الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

ارقام صادمة لعدد المصابين والقتلي من المتظاهرين السلميين في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من ولايات السودان.

العالم - مراسلون

وذلك بحسب احصائيات منظمة حاضرين التي تدعم الشارع السوداني في تظاهراته وتتكفل بعلاج المصابين منهم داخل وخارج السودان بالتعاون مع لجنة الأطباء المركزية حيث بلغ عدد المصابين منذ الـ25 من اكتوبر وحتي الرابع من أغسطس للعام 2022 سبعة الاف مصاب.

هذه الاعداد من المصابين اضافة لعدد القتلي والمفقودين بخلاف القمع المستمر من قبل القوات العسكرية جعلت من الشارع السوداني مرجلًا يغلي عبر التظاهرات السلمية المستمرة لاسقاط النظام العسكري رافضا اية مفاوضات او تسويات تجمعه بالعسكر في طاولة واحدة.

من جانبها نفت قوي الحرية والتغيير لجوئها الي تسوية مع النظام العسكري بل اكدت انها لم تتفاوض معه أصلا، لكنها وضعت شروطها لانهاء الانقلاب العسكري بعد ان وافق العسكر بتضمين الدستور الانتقالي الذي وضعته نقابة المحامين كمرجع للتفاوض وهو ماكان يرفضه سابقًا.

اذن ليس هنالك حل سياسي في الافق فشروط الحل لا يمكن تنفيذها في ظل العسكر الغارق حتي اذنيه في قتل المتظاهرين، ومن شروط الشارع السوداني القصاص لمن تسبب في قتله.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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