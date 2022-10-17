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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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الخارجية الايرانية: سيتم فرض عقوبات مماثلة على أفراد وكيانات اوروبية قريبا ردًا على هذه الخطوة للاتحاد الأوروبي
الخارجية الايرانية: سيتم فرض عقوبات مماثلة على أفراد وكيانات اوروبية قريبا ردًا على هذه الخطوة للاتحاد الأوروبي
الخارجية الايرانية: سيتم فرض عقوبات مماثلة على أفراد وكيانات اوروبية قريبا ردًا على هذه الخطوة للاتحاد الأوروبي
الخارجية الايرانية: سيتم فرض عقوبات مماثلة على أفراد وكيانات اوروبية قريبا ردًا على هذه الخطوة للاتحاد الأوروبي
الخارجية الايرانية: قرار الاتحاد الأوروبي يدل على مواصلته للنهج الانتقائي المغرض واستخدامه حقوق الإنسان كأداة لتحقيق أهداف سياسية
رويترز: انفجارات تهز العاصمة الاوكرانية وعمدة كييف يعلن تعرض المدينة لقصف بمسيرات انتحارية اسفرت عن تدمير مبان سكنية وبدء عمليات الانقاذ
مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال على جدار الفصل العنصري ببلدة فقوعة شرق جنين بالضفة الغربية
عبداللهيان:الاتحاد الأوروبي وفي ظل حسابات خاطئة لجأ مرة اخرى الى آلية الحظر البالية وغير المجدية ضد ايران بناء على الكثير من المعلومات الكاذبة
وزير الخارجية الإيراني ردا على الحظر الاوروبي الجديد: أعمال الشغب والتخريب لايتم التسامح معها في أي مكان وإيران غير مستثناة من هذه القاعدة
مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون بعبوة محلية الصنع حاجز الجلمة شمال جنين بالضفة الغربية المحتلة
رويترز: انفجارات تهز العاصمة الاوكرانية وعمدة كييف يعلن تعرض المدينة لقصف بمسيرات انتحارية اسفرت عن تدمير مبان سكنية وبدء عمليات الانقاذ
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش
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