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الخارجية الايرانية: سيتم فرض عقوبات مماثلة على أفراد وكيانات اوروبية قريبا ردًا على هذه الخطوة للاتحاد الأوروبي

الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

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