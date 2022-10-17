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الإمارات تستدعي القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لديها

الإمارات تستدعي القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لديها
الإثنين ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

استنكرت الإمارات تصريحات مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بمناسبة افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الجديدة في بلجيكا.

العالم-الامارات

وأعربت الخارجية الإماراتية عن استنكارها للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها جوزيب بوريل خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بروج بمملكة بلجيكا، مشيرة إلى أن "أية تصريحات من هذا النوع غير مناسبة وتتسم بالعنصرية".

وأكدت الخارجية "رفضها لتصريحات بوريل ووصفتها بالعنصرية"، مشيرة إلى أنها "تساهم في تفاقم التعصب والتمييز على المستوى العالمي".

كما استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، إيميل بولسن، القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، حيث طلب من مكتب الممثل الأعلى تقديم تفسير مكتوب بشأن تصريحات بوريل المؤذية والعنصرية، وفق ما ذكرت وكالة الأنبار الإماراتية "وام".

وكان مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد شبه أوروبا "المتميزة" بـ"حديقة"، والعالم من حولها بـ"أدغال" التي يمكن أن تغزو الحديقة.

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الإمارات تستدعي القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لديها

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