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أمريكا: لا يمكننا تاييد استخدام روسيا للمسيّرات الإيرانية 

أمريكا: لا يمكننا تاييد استخدام روسيا للمسيّرات الإيرانية 
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

صرح مسؤول كبير في وزارة الدفاع الامريكية ( البنتاغون) بأنه لا يمكننا تأكيد أن الطائرات بدون طيار التي استخدمتها روسيا في أوكرانيا صنعتها إيران.

العالم - ايران

هذا في حين كان المتحدث باسم البيت الأبيض قد ادعى بان لدى واشنطن وثائق تُظهر استخدام طائرات إيرانية بدون طيار في أوكرانيا وأن إيران تخطط لبيع المزيد من الأسلحة إلى روسيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية أمس الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي بشأن المزاعم عن دور إیران في حرب اوكرانيا: لسنا طرفا في الحرب في أوكرانيا ونرفض الحرب كحل لتسوية الأزمات السياسية كما نرفض الاتهامات ببيع الأسلحة لأطراف الحرب في أوكرانيا والتقارير بهذا الشأن لها أهداف سياسية.

وتابع قائلا: لقد بذلنا جهودنا لإنهاء النهج العسكري ومن المفارقات المريرة أن الدول التي تصدر ملايين الدولارات من الأسلحة إلى واحد من طرفي الحرب شنت حربًا دعائية ضد إيران.

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أمريكا: لا يمكننا تاييد استخدام روسيا للمسيّرات الإيرانية 

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