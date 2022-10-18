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بالفيديو: الحظر الغربي علی ايران لمنع قيام روسيا اخری

الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

كشف الباحث السياسي هادي قبيسي ان الحظر الغربي، يهدف الی منع ايران من التحول الی روسيا اخری.

العالم - خاص بالعالم

وقال قبيسي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان فرض الحظر، يأتي من أجل اخضاع ايران لشروط الغرب السياسية، فالغرب لايريد ان يشتري الغاز من ايران بسعر يحولها الی نموذج روسي اخر.

وأضاف ان الغرب، اشتری الغاز من روسيا فاغتنت وأصبحت قوة مستقلة وقدرة اقتصادية وعسكرية، لذا لايريد الغرب ان يكرر هذا الخطأ مع ايران.

وأكد قبيسي ان البرنامج الغربي يستند علی معاداة أي دولة تستقل ويصبح لديها قرارها الخاص وقدراتها ومواردها الذاتية العسكرية والامنية والاقتصادية، فيعاديها الغرب بحروب ناعمة وثورات ملونة وعقوبات اقتصادية وحروب اقليمية وهذا ما شهدته دول مثل سوريا و العراق.

وأشار الی حاجة الغرب الی الغاز الايراني، مؤكداً ان الغرب يريد ان يشتري الغاز الايراني بشروطه الخاصة كي لاتستطيع ايران توظيف اموال الغاز في بناء اقتصادها الخاص.

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