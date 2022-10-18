دعما للبرهان.. تواجد فريق مخابرات مصري في الخرطوم

العالم - السودان

وأكدت مصادر دبلوماسية سودانية في القاهرة لموقع العربي الجديد أن مصر تستشعر في الوقت الراهن خطورة الوضع عند حدودها الجنوبية، من ناحية السودان، وهو "ما جعل الاهتمام بملف الأزمة السياسية في السودان، يتصدر قائمة اهتمامات صانع القرار المصري". ولم يتمكن "العربي الجديد" من الوصول إلى مصدر في مجلس السيادة أو قيادة الجيش السوداني للتعليق على تلك المعلومات.

لكن المصادر الدبلوماسية السودانية، كشفت أن "وفداً أمنياً من جهاز المخابرات العامة، الذي يدير ترتيبات القاهرة في الملف السوداني، يتواجد في الخرطوم بشكل شبه دائم في الفترة الراهنة، إلى جوار البرهان، من أجل تقديم العون والمشورة له بشأن ترتيبات المرحلة الحالية، سواء على المستوى السياسي أو العسكري، المتعلق بالترتيبات الخاصة بحفظ دعائم المؤسسة العسكرية في السودان والحفاظ على تماسكها، من منطلق الموقف المصري الداعم للجيوش النظامية، واعتبارها الضمان الحقيقي للحفاظ على تماسك الدولة التي تعاني من أزمات سياسية".

وأوضحت المصادر أن الفريق الأمني المصري المتواجد حالياً في السودان، "يعمل بمثابة فريق استشاري للبرهان". وقالت إنه "على الرغم من التقديرات المصرية بشأن صعوبة موقف البرهان، وتضاؤل فرص بقائه في المشهد مستقبلاً، إلا أن الرهان المصري لا يزال يعمل على تقوية المؤسسة العسكرية في السودان، باعتبار أن أي رصيد تخسره المؤسسة العسكرية النظامية، سيكون بمثابة رصيد مضاف إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، والذي لا تتصدر القاهرة قائمة حلفائه، إذ يفضّل التحالف مع الإمارات، والتنسيق الواسع مع إثيوبيا".

ولفتت المصادر إلى أن "أبرز الملفات التي يقدّم فيها الفريق الأمني المصري الدعم والمشورة للبرهان، ما يتعلق بتحركات تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في السودان، وخطوات إعادة ترتيب المشهد السياسي".

يأتي هذا في الوقت الذي توجّه فيه وفد رفيع المستوى من قيادات حزب الأمة القومي، برئاسة رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر، إلى القاهرة، بدعوة من الحكومة المصرية، بحسب بيان رسمي صادر عن الحزب.

ووفقاً لجدول الزيارة، فإنه من المقرر أن يلتقي الوفد المسؤولين في الحكومة المصرية والأزهر وبعض المراكز البحثية وقيادات فرعية في الحزب، إضافة إلى لقاء مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، والمسؤولين عن الملف السوداني في جهاز المخابرات العامة.

دبلوماسي مصري سابق، وخبير في الشؤون الأفريقية قال إن "حزب الأمة السوداني، يعاني من حالة عدم اتزان، ولذا فهو يراهن على دعم الدولة المصرية له، وذلك على الرغم من أن الأخيرة، وعبر آلياتها العسكرية والمخابراتية، أسقطت ثلاث حكومات لحزب الأمة أعوام 1958 و1969 و1989".

وأوضح المصدر أن "قيادة حزب الأمة القومي، تحاول إقناع القاهرة بالسماح لهم بإكمال المرحلة الانتقالية، بعد فشل انقلاب البرهان".

ووفقاً للمصادر السودانية في القاهرة، فإن المسؤولين في القاهرة، "طالبوا البرهان بالحد من الانفتاح على الإسلاميين في السودان، والذي توسع فيه رئيس مجلس السيادة أخيراً، في محاولة منه لتقوية موقفه أمام قوى الحرية والتغيير".