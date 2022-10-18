بالفيديو.. ردة فعل الاحتلال على قرار سيدني بشأن القدس

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إذ اتخذ قراره المستفز عام 2018 في نسف السلام الذي كانت تدعو إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار المهترئ الذي صوتت 128 دولة ضده، فمكث غير بعيد حتى اعترف "سكوت موريسون" رئيس الوزراء الأسترالي السابق بالقدس الغربية عاصمة للكيان الإسرائيلي.



قرار أسترالي أثار انتقادات داخلية واسعة النطاق آنذاك، تقول وزيرة الخارجية الأسترالية "بيني وونغ " في بيان لها إن هذا القرار تسبّب في نزاعات وأزمات في جزء من المجتمع الأسترالي وإنها تسعى والحكومة لحلّ هذا الأمر.

فقد أعلنت أستراليا أنّها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لـ"إسرائيل"، متراجعة بذلك عن قرار مثير للجدل اتّخذته حكومة كانبيرا اليمينية السابقة.

واستأنفت وزيرة الخارجية الأسترالية حديثها في البيان قائلة إن القدس قضية وضع نهائي يجب أن تحلّ كجزء من أي مفاوضات سلام بين "إسرائيل" والشعب الفلسطيني.

وأضافت أن "أستراليا ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش "إسرائيل" والدولة الفلسطينية المستقبلية بموجبه بسلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا" على حد تعبيرها، مؤكدة أن بلادها لن تؤيد نهجا يقوض هذا الاحتمال، وشددت على أن سفارة أستراليا تفتأ تبقى في "تل أبيب".

كلمات أخلاق سياسية وقرار من أستراليا يشجبه رئيس الوزراء الإسرائيلي "يائير لبيد" بشدة واصفا الخطوة بالرد المتسرّع مضيفا، أن الكيان الإسرائيلي يأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية.

وبين كل هذه الإضطرابات في القرارات والتصريحات يبقى النهر للفلسطيني والبحر والهواء الرطب له.