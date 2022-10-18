مظاهرات احتجاجية ضد البطالة والغلاء في المغرب

العالم - المغرب

وتجمع عدد من المحتجين أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط، حيث رفعوا شعارات تطالب بالحد من ارتفاع الأسعار، وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين، وشعارات أخرى تنتقد البطالة والغلاء وتدني مستوى خدمات الصحة والتعليم.

ونقلت وكالة الأناضول عن محمد الغفري، عضو الجبهة الاجتماعية المغربية، قوله إن هذه الوقفة وغيرها في عدد من المدن تأتي في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، مضيفا أن "ارتفاع الأسعار أثر على القدرة الشرائية للمواطنين".

كما دعا إلى العدالة الاجتماعية، والحد من ارتفاع الأسعار، خصوصا أن أسعار الوقود على المستوى الدولي عرفت انخفاضا.

وشملت المظاهرات مناطق أخرى في البلاد، مثل وأزرو وبنسليمان وجرسيف ومراكش وفاس شمالي البلاد.

وتواجه الحكومة المغربية انتقادات لاذعة منذ فترة بسبب ارتفاع الأسعار.

والخميس، قال مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة، إن الحكومة منذ تنصيبها تشتغل على مجموعة من البرامج والملفات الكبرى.

وأضاف للأناضول أن "أول برنامج عملت عليه الحكومة هو ملف الحماية الاجتماعية الذي وُفقت فيه، بجانب اهتمامها بإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، إضافة للعمل على قانون الاستثمار الذي يناقش حاليا على مستوى البرلمان".

وتابع: "الحكومة تعمل على احتواء تداعيات الأزمة عبر دعم المواد الاستهلاكية، من خلال رفع مخصصات صندوق المقاصة (نظام دعم المواد الغذائية)، لتبلغ 32 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) هذه السنة، إضافة إلى إنفاذ الترقيات المجمدة منذ سنتين، بجانب دعم قطاع السياحة الذي شهد انتعاشا".