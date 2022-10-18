غريب آبادي: الاتحاد الأوروبي یتشدق بحقوق الانسان ویحتضن الارهابیین

العالم - ايران

وردا علی فرض الاتحاد الأوروبي امس الاثنين اجراءات حظر علی عدد من المسؤولين الإيرانيين بذريعة قضايا حقوق الانسان، کتب كاظم غريب آبادي في الفضاء الأفتراضي : لسوء الحظ إن الاتحاد الأوروبي يتظاهر بدعم حقوق الإنسان ويفرض الحظر على من يحمي أمن الشعب الإيراني في مواجهة أعمال الشغب التي يدعمها الغرب، بينما هذا الاتحاد انتهك على نطاق واسع حقوق الملايين من الإيرانيين المتمثل في فرض الحظر الأحادي والجائر و دعم وإيواء الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء 17 ألف من ابناء ايران الابرياء.

وفرض الاتحاد الأوروبي الاثنين اجراءات حظر على 11 مسؤولا و 4 مؤسسات في ايران من ضمنهم وزير الاتصالات عيسى زارع بور وشرطة الأمن الاخلاقي وقوى الامن الداخلي وعدد من مدرائه بذريعة قضايا حقوق الانسان.

واكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان رداً على اجراءات الحظر المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد إيران انه لا يتم التسامح مع اعمال الشغب والعبث بالممتلكات العامة في أي مكان في العالم، وإيران ليست مستثناة من هذه القاعدة.

وأضاف: "لجأ الاتحاد الأوروبي الى اتخاذ اجراءات حظر بالية وعديمة الجدوى ضد الإيرانيين بناء على حسابات خاطئة تعود الى معلومات مغلوطة.