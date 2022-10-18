الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٨:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

غريب آبادي: الاتحاد الأوروبي یتشدق بحقوق الانسان ویحتضن الارهابیین

غريب آبادي: الاتحاد الأوروبي یتشدق بحقوق الانسان ویحتضن الارهابیین
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال أمين لجنة حقوق الإنسان ومساعد رئيس السلطة القضائية الايرانية للشؤون الدولية "كاظم غريب آبادي" إن الاتحاد الأوروبي یتظاهر بحماية حقوق الإنسان ویقوم بالظهور بالمظهر الانساني ویفرض الحظر علی حماة أمن الشعب الإيراني في مواجهة أعمال الشغب المدعومة من الغرب.

العالم - ايران

وردا علی فرض الاتحاد الأوروبي امس الاثنين اجراءات حظر علی عدد من المسؤولين الإيرانيين بذريعة قضايا حقوق الانسان، کتب كاظم غريب آبادي في الفضاء الأفتراضي : لسوء الحظ إن الاتحاد الأوروبي يتظاهر بدعم حقوق الإنسان ويفرض الحظر على من يحمي أمن الشعب الإيراني في مواجهة أعمال الشغب التي يدعمها الغرب، بينما هذا الاتحاد انتهك على نطاق واسع حقوق الملايين من الإيرانيين المتمثل في فرض الحظر الأحادي والجائر و دعم وإيواء الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء 17 ألف من ابناء ايران الابرياء.

وفرض الاتحاد الأوروبي الاثنين اجراءات حظر على 11 مسؤولا و 4 مؤسسات في ايران من ضمنهم وزير الاتصالات عيسى زارع بور وشرطة الأمن الاخلاقي وقوى الامن الداخلي وعدد من مدرائه بذريعة قضايا حقوق الانسان.

واكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان رداً على اجراءات الحظر المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد إيران انه لا يتم التسامح مع اعمال الشغب والعبث بالممتلكات العامة في أي مكان في العالم، وإيران ليست مستثناة من هذه القاعدة.

وأضاف: "لجأ الاتحاد الأوروبي الى اتخاذ اجراءات حظر بالية وعديمة الجدوى ضد الإيرانيين بناء على حسابات خاطئة تعود الى معلومات مغلوطة.

روابط ذات صلة

حظر أوروبي جديد دعما لاعمال الشغب في ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات الطبية

فيما كييف وموسكو يتبادلان الاسرى.. شاهد.. الإتحاد الأوروبي يوافق على تدريب 15 الف جندي أوكراني

بينهم ممثلون عن حركة 'حماس'.. القيادة السورية تستقبل غدا وفدا يضم الفصائل الفلسطينية

غريب آبادي: الاتحاد الأوروبي یتشدق بحقوق الانسان ویحتضن الارهابیین

مظاهرات احتجاجية ضد البطالة والغلاء في المغرب

شاهد بالفيديو.. الغرب يريد التعامل مع 'ايران ضعيفة'