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مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات الطبية

مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات الطبية
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

 بحث وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش اليوم مع نائب وزير الصحة الروسي أندريه بلوتنيتسكي والوفد المرافق، سبل تعزيز وتطوير التعاون الصحي بين البلدين. 

العالم - سوريا

وأكد الدكتور الغباش خلال اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، أهمية تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، ولا سيما على صعيد تبادل الخبرات الطبية وتدريبها، بما يخدم المصلحة المشتركة، وينعكس إيجاباً على واقع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

بدوره أكد نائب وزير الصحة الروسي أهمية التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الطبية العلاجية والدوائية، مشيراً إلى استعداد بلاده لتطوير هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدين، مشيداً بكفاءة الأطباء السوريين ونجاحهم في روسيا.

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