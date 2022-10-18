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رئيسي: الحكومة تمتلك ارادة جادة للاهتمام بآراء النخب لتحقيق تحول عملي

رئيسي: الحكومة تمتلك ارادة جادة للاهتمام بآراء النخب لتحقيق تحول عملي
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي بان الحكومة تمتلك ارادة جادة للاهتمام بآراء النخب لتحقيق تحول عملي على ارض الواقع، لافتا الى ان العدو يسعى لنهب الادمغة بمختلف السبل.

العالم - ايران

وفي كلمته اليوم الثلاثاء في مؤتمر النخبة الوطني الثاني عشر المنعقد بطهران قال السيد رئيسي: يجب الحفاظ على العلاقة مع النخب من خلال المؤسسة الوطنية للنخب والدائرة العلمية والتكنولوجية بديوان رئاسة الجمهورية ومن خلال الجامعات والوزراء المحترمين والنخب أنفسهم ، ويجب نقل وجهات نظر هؤلاء الاعزاء ومقترحاتهم وآرائهم.

واضاف: هنالك اليوم في الحكومة إرادة جادة للاهتمام برأي النخب حتى نتمكن من رؤية التطور عمليا. وقد وفرت هذه النظرة الموجودة لدى النخب أكثر من غيرها ، أساسًا جيدًا للغاية لتحقيق فكرة الحكومة لايجاد التطور في المجالات العلمية وخاصة في المجالات العملانية.

واشار إلى أن فكرة مؤسسة النخبة الوطنية قدمها قائد الثورة الاسلامية، وقال: تشكلت هذه المؤسسة وفق رؤية سماحته واتخذت خطوات للتعرف على النخب ودعمها ، ومع كل التقدير للجهود المبذولة في الفترات الماضية خاصة في الدائرة العلمية والتكنولجية برئاسة الجمهورية التي قام به الدكتور ستاري وزملاؤه ، فان ما تم تحقيقه مختلف عما يجب القيام به.

وتابع: بطبيعة الحال ، يجب اتخاذ خطوات جديدة وطويلة بالاستفادة من الخبرات والانجازات التي تم تحقيقها حتى الآن. يجب العمل على تحديد النخب وما هي النخب.

واكد أن الحكومة هي في خدمة النخب بكافة التسهيلات لحل مشاكل البلد واحتياجاته ، وقال: خلال زيارتي لاحدى الدول الجارة قدمنا لهم كهدية حزمة كاملة لغرفة عمليات حيث اندهش مسؤولوها من قدرة ايران على انتاج معدات غرفة العمليات.

وتابع رئيسي: لا ينبغي للنخب أن يصابوا بروح الاستعلاء التي هي من آفات النخب ، وعليهم العمل لخدمة الشعب وفك العقد وان الحفاظ على هذه النعمة الإلهية للنخب ، هو استخدام كل مواهبهم وإبداعهم ومبادراتهم لتلبية احتياجات الشعب وحل مشاكل البلاد.

يتبع

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