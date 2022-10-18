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تل أبيب تستدعي السفير الأسترالي بعد التراجع بشأن القدس المحتلة

تل أبيب تستدعي السفير الأسترالي بعد التراجع بشأن القدس المحتلة
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

استدعت خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، السفير الأسترالي لدى تل أبيب بول غريفيث إثر تراجع بلاده عن اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.

العالم - الإحتلال

وذكرت إذاعة جيش الإحتلال وموقع "i24" الإخباري أنه "تم استدعاء السفير الأسترالي بول غريفيث لتوضيح الخطوة التي أقدمت عليها بلاده".

وردا على القرار الأسترالي قال رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد في بيان : "على ضوء الطريقة التي تم بموجبها اتخاذ القرار في أستراليا كرد متسرع على خبر خاطئ ورد في الإعلام، لم يبق لنا إلا الأمل بأن الحكومة الأسترالية تتصرف في شؤون أخرى بشكل أكثر جدية" حسب قوله.

من جهته أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء ، أن تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال هو تصحيح موقف وتراجع عن ظلم بحق القضية الفلسطينية وخطأ قد ارتكبته الحكومة الأسترالية السابقة، داعياً كافة الحكومات التي اعترفت بالقدس عاصمة للعدو أو نقلت سفاراتها للقدس للتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان وأن يقتدوا بموقف الحكومة الأسترالية الحالي والعدول عن هذه القرارات الظالمة بحق عاصمة شعبنا وبحق مقدسات المسلمين والمسيحين.

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