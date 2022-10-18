الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
١١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قطر تصف تصريحات بوريل بـ"عنصرية وفلس حضاري"

قطر تصف تصريحات بوريل بـ
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

وصف حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة القطري، تصريح مفوض الأمن والخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي شبه أوروبا بالحديقة والعالم الآخر بالأدغال، يإنها "عنصرية".

العالم - قطر

وكتب الكواري في تغريدة عبر "تويتر": "تصريح جوزيف بوريل، يعبر عن عنصرية واختلال توازن، وفلس حضاري وقيمي"، معتبرا أن "الغرب يفتقد القيادات القادرة على القرارات الشجاعة التي تتعامل مع القدرات الذاتية، وواقع الغرب بعد نهاية الاستغلال الاستعماري لعالم الجنوب إلى أين؟ وإلى أين يقود العالم؟".

وكان بوريل ألقى كلمة يوم الخميس الماضي، خلال افتتاح الأكاديمية الأوروبية للدبلوماسية في مدينة بروج البلجيكية، قال فيه: "أوروبا حديقة، لقد أنشأنا هذه الحديقة جميعنا... فيها أفضل مزيج من الحرية السياسية والآفاق الاقتصادية والتماسك الاجتماعي ... بقية العالم ليس في الحقيقة حديقة. معظم بقية العالم أدغال، وقد تغزو الأدغال الحديقة".

روابط ذات صلة

كنعاني يرد على تصريحات جوزيف بوريل المسيئة

ردا على بوريل.. أوروبا بنت ‘حديقتها’ بنهبها الوحشي ‘للأدغال’

الإمارات تستدعي القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لديها

تدشين خط ملاحي بين بوشهر وقطر على أعتاب المونديال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قطر تصف تصريحات بوريل بـ"عنصرية وفلس حضاري"

وفد روسي من جامعة (رودن) يزور مدرسة الآسية الخاصة بدمشق

شاهد.. طهران تفند مزاعم كييف بشأن تزويد موسكو بطائرات مسيرة

شاهد.. قلق أميركي وأوروبي من تصاعد القتال في تيغراي

ولي عهد الكويت يتوعد الحكومة بمحاسبتها ان اخطأت

كنعاني يرد على تصريحات جوزيف بوريل المسيئة