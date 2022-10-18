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كيف رد المغردون على تصريحات بوريل العنصرية "أوروبا حديقة والعالم أدغال"؟

الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

رغم مرور أيام عدة على تصريحات مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل الذي شبه أوروبا بالحديقة والعالم بالأدغال، إلا أن تصريحهاته التي وصفت بـ"العنصرية" ماتزال تنتشر كالنار في الهشيم، وتم تداولها على شبكة الإنترنت على نطاق واسع، ولاقت ردود فعل غاضبة ومستنكرة.

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كيف رد المغردون على تصريحات بوريل العنصرية "أوروبا حديقة والعالم أدغال"؟

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