إطلاق نار صوب مستوطنة ورشق مركبة بالزجاجات الحارقة في الضفة

العالم - فلسطين

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "شاكيد" المقامة على أراضي المواطنين جنوب غرب جنين، أدت إلى تضرر عدة مبان في المستوطنة.

ورشق الشبان الثائر مركبة للمستوطنين بالزجاجات الحارقة قرب قرب التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، جنوب بيت لحم.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 17 عملاً مقاوماً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تمثلت في 3 عمليات إطلاق نار، وزرع عبوة ناسفة، وإلقاء 3 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، واندلاع 9 نقاط مواجهات مع الاحتلال.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

ورصد "معطى" (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (75) عملية، (30، 28) عملية منها في جنين ونابلس تواليا.

وكانت إذاعة "جيش الاحتلال الإسرائيلي" أكدت، مساء أمس الاثنين، تعرض حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، لإطلاق نار.

كما ذكرت مصادر محلية، أن مقاومين فلسطينيين استهدفوا حاجز سالم العسكري، غرب المدينة، بوابل من الرصاص.

وتشهد القدس والضفة الغربية تصاعداً في عمليات المقاومة، ردا على الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين.