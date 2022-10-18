السوداني يوضح سياسته في العلاقات مع الدول العربية

العالم - لبنان

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف في بيان: إن"رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي"، مبيناً أن "ميقاتي قدم تهانيه الى السوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة الحكومة المقبلة".

وأضاف أنه "تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتوطيد سبل التعاون المشترك في مجالات عديدة".

وأعرب ميقاتي عن أمله في "أن تكون حكومة تلبي تطلعات الشعب العراقي في التطور والازدهار".

وأكد السوداني أن "الحكومة المقبلة ستعزز علاقات العراق مع أشقائه في الدول العربية، وستنمي آليات التعاون المتبادل في المزيد من البرامج والاتفاقيات".