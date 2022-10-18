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العميد باكبور: مناورة الاقتدار الكبرى لحرس الثورة ستبلغ ذورتها

العميد باكبور: مناورة الاقتدار الكبرى لحرس الثورة ستبلغ ذورتها
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوة البرية بالحرس الثوري "العميد محمد باكبور" : ان عمليات مناورة الاقتدار الكبرى التي انطلقت امس شمال غربي البلاد، ستبلغ ذروتها في غضون اليومين المقبلين.

العالم- ايران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اوضح "العميد باكبور"، انه اعتبارا من يوم غد الاربعاء ستنضم الوحدات المدرعة وقوات المغاوير والمروحيات والطائرات المسيرة التابعة للقوة البرية بالحرس الثوري، الى هذه المناورة.

ولفت القائد العسكري الايراني ايضا، ان اليوم، جرى في اطار هذه المناورة ارسال وتنظيم وتمترس الوحدات والقوات المشاركة في منطقة العمليات؛ مضيفا انه وفقا للخطط المحددة سيشهد اليوم الثالث (الاربعاء) ايضا مرحلة جديدة من المناورة.

يذكر ان مناورة الاقتدار الكبرى للقوة البرية بالحرس الثوري، انطلقت منذ امس الاثنين داخل منطقة ارس العامة في شمال محافظتي اذربايجان الشرقية واردبيل (شمال غربي البلاد).

هذه المناورة تاتي وفقا للجدول السنوي المعلن لنشاطات الحرس الثوري، بهدف رفع مستوى الجاهزية العسكرية لدى هذه القوة المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكان قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، اعلن في بداية المناورة، انها ستضم عمليات الانزال الجوري، والهجوم الليلي، وقتال طائرات الهليكوبتر، وعمليات المسيرات القتالية والانتحارية، وكذلك بناء جسر على نهر أرس، والاستيلاء والسيطرة على طرق الاتصال والمرتفعات والتدمير الهجومي.

واكد العميد باكبور : إن مناورة الاقتدار الكبرى تحمل رسالة السلام والصداقة وتعزيز الامن المستديم الى دول الجوار، ورسالتها الى الأعداء هي التاكيد على جهوزية القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية إلى جانب القوات المسلحة الأخرى، في الدفاع عن ثغور البلاد والرد الحاسم على أي تهديد.

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