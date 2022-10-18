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تفكيك عصابة دولية لتهريب الأسلحة في خوزستان

تفكيك عصابة دولية لتهريب الأسلحة في خوزستان
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان العميد محمد صالحي تفكيك عصابة دولية لتهريب الاسلحة والاعتدة في هذه المحافظة في عمليات نفذتها شرطة الاستخبارات والامن العام.

العالم- ايران

وأكد العميد صالحي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن قوات شرطة الاستخبارات والامن العام اليقظة في محافظة خوزسان اكتشفت في عملياتها المستمرة والدؤوبة نشاط هذه الشبكة الدولية التي كانت تقوم بنقل السلاح الى داخل ايران من احدى دول المنطقة.

وأضاف قائلا: ان الهدف من تهريب هذه الاسلحة الى داخل ايران هو توزيعه في مدن المحافظة لاثارة اعمال الفوضى والشغب حيث استطاعت قوات الشرطة ضبط الاسلحة التي أريد نقلها الى مدينة ماهشهر لتوزيعها في مدن المحافظة.

وشدد على أنه تم في اطار هذه العمليات المعقدة والمقتدرة ضبط 23 بندقية كلاشينكوف ومسدسين وبندقية سيمينوف و126 رصاصة حربية و6 أمشاط اطلاقات و4 اجهزة لاسلكي.

وأكد العميد صالحي أنه تم القاء القبض على 3 عناصر في الشبكة، مشددا على أن أمن المواطنين يعتبر الخط الاحمر لقوى الامن الداخلي التي ستتصدى بحزم لكل من تسول له نفسه الاخلال بالامن والنظام.

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تفكيك عصابة دولية لتهريب الأسلحة في خوزستان

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