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كشف إتفاق سري للإحتلال مع مصر والسلطة حول مشروع ضخم قبالة شواطئ غزة

كشف إتفاق سري للإحتلال مع مصر والسلطة حول مشروع ضخم قبالة شواطئ غزة
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن مصر وكيان الإحتلال والسلطة الفلسطينية، اتفقت على تطوير حقل للغاز الطبيعي قبالة شواطئ قطاع غزة.

العالم - الإحتلال

وحسب الهيئة فإن أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة الفلسطينية وكيان الإحتلال.

يذكر أنه تم اكتشاف الحقل، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب ساحل غزة، في عام 2000 من قبل شركة بريتش غاز (حاليا مجموعة BG) ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، بدأت محادثات العام الماضي مع صندوق الاستثمار الفلسطيني "PIF" وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز "CCC"، وهو تحالف من الشركات المرخصة لتطوير الحقل.

وحسب صحيفة "مونيتور" الأمريكية، فإن الحكومة الإسرائيلية كانت دوما ترفض السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، لأسباب أمنية، مشيرة إلى أن مصر نجحت في إقناع الحكومة الاسرائيلية بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل القطاع.

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