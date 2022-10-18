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وزير الداخلية الايراني: الوضع الأمني في البلاد جيد والأجهزة الأمنية سيطرت على أعمال الشغب الأخيرة وتم اعتقال مثيري الشغب وتسليمهم للقضاء

الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

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