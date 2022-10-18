مسؤولة بريطانية تستشهد بحديث للنبي محمد (ص) استعدادا لقمة المناخ في مصر

العالم- مصر

حيث كتبت روزي، أمس الاثنين 17 أكتوبر 2022، على صفحتها في تويتر: “من بين ما وصلني من تعليقاتكم سابقاً وألهمني كثيراً هذا الحديث النبوي: مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْساً أو يَزرَعُ زَرْعاً فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيمَةٌ؛ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ”.

ثم علقت روزي دياز على الحديث الشريف قائلة: إنه “يجعلنا نتأمّل في دورة الحياة وأهميّة أن نهتم بجميع الكائنات الحيّة من حولنا”.

في تصريح لها على هامش إطلاق مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، حملته لمؤتمر تغير المناخ، قالت روزي دياز: “أومن بأنه من الممكن تحقيق العمل المناخي الإيجابي إذا عملت الحكومات والشركات والمجتمعات معاً. الآثار السيئة لتغير المناخ ليست حتمية. هناك تغييرات يمكننا القيام بها لحماية بيئتنا للأجيال القادمة”.

تجدر الإشارة إلى أنه في العام الماضي، نشرت روزي دياز 30 قصة أبطالها من المسلمين على حسابها في تويتر خلال شهر رمضان، وقالت إن ذلك يظهر التنوع والتحديات التي خاضوها.