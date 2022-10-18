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شاهد.. مراسل العالم: الوضع في باريس مهدد بالانفجار

الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

انطلقت تظاهرات حاشدة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس بعد دعوات النقابات العمالية الكبرى في البلاد للمطالبة بزيادة الرواتب واحتجاجا على الاوضاع الاقتصادية المرتدية.

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في باريس، إن الاحتجاجات في باريس وهي كبيرة جدا، إن العديد من النقابات خرجت في هذه الاحتجاجات، وأضاف، أن التظاهرات العمالية الحالية أمر يحرج الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وأوضح مراسلنا، أن الشارع الفرنسي كله لا يشعر بالارتياح، مشيرا الى أن كل الاحتمالات مفتوحة في المشهد الفرنسي بسبب مناورة النقابات وحتى الحكومة والازمة الحالية هي ازمة ثقة.

وقال إن الوضع في باريس قد ينفجر في اي لحظة بسبب كبر حجم المشاركة بالتظاهرات، مشيرا الى أن الوضع في فرنسا اصبح صعبا على المواطنين بسبب معاناتهم.

ورفع المشاركون شعارات تنتقد الخطط الاقتصادية الحكومية بينما تواجه السلطات الفرنسية إضرابات واسعة تنفذها نقابات عمالية.وبحسب صحيفة لوموند فإن الاوضاع الراهنة تعد اكبر تحد يواجه الرئيس ايمانويل ماكرون ضمن فترة رئاسته الثانية.

وكانت المفاوضات بين النقابات والحكومة قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب إضرابات العاملين في مستودعات النفط، ما أدى لحدوث أزمة وقود حادة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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