كنعاني: الأفراج عن 5 ايرانيين من طاقم الطائرة الفنزويلية المحتجزة في الأرجنتين

العالم- ايران

وأعلن كنعاني، اليوم (الثلاثاء)، الإفراج عن خمسة ايرانيين من طاقم الطائرة الفنزويلية المحتجزة في الأرجنتين، بعد 129 يومًا من الجهود الدبلوماسية والقانونية والقنصلية المشتركة بين إيران وفنزويلا.

وأعلنت سلطات المحاكم في الأرجنتين ، الجمعة ، الإفراج عن خمسة من أفراد الطاقم المتبقين في طائرة بوينج 747 التابعة لشركة إمتراسور الفنزويلية ، والتي تم احتجازها في الأرجنتين منذ يونيو.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية في هذا الصدد: إن قاضي التحقيق الأرجنتيني أعلن أخيرًا عدم وجود اساس قانوني وعدم كفاية المستندات والوثائق التي قدمها المدعون في هذه القضية ، هم منظمة (دايا) الصهيونية في الأرجنتين واثنان من ممثلو الصهاينة في البرلمان الأرجنتيني ، وأصدر أمرا بالإفراج عن الطاقم الإيراني ورفع الحظر عن خروجهم .

كما أعلن كنعاني: إن الطاقم الايراني للطائرة الفنزويلية هم في طريق العودة الى الوطن الإسلامي.