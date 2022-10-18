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ناصر كنعاني: نعلن استعدادنا للحوار والتفاوض مع أوكرانيا لإزالة هذه الاتهامات

الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

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