الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

كاتب أمريكي: محمد بن سلمان ألد أعداء السعودية

كاتب أمريكي: محمد بن سلمان ألد أعداء السعودية
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب الأمريكي الشهير نيكولاس كريستوف إن ولي عهد السعودية محمد سلمان يستمر في إخفاقاته السياسية، بطريقة تضر بالمملكة نفسها.

العالم- السعودية

وذكر كويستوف في مقال أن ولي العهد المتهور تخبط في غزوه لليمن، وخلافه مع قطر، وقتله للصحفي جمال خاشقجي.

وأشار إلى أن ابن سلمان أخطأ مؤخرًا بدعمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصف الكاتب الأمريكي بأنه “ألد أعداء السعودية”.

كما كشف تقرير لوكالة “فرانس برس” العالمية للأنباء عن الأحوال التي وصل إليها الشباب في السعودية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والبطالة في عهد ولي العهد محمد بن سلمان.

وأكدت الوكالة في تقريرها أن هذا أثر بشكل كبير على فرص زواج الشباب في السعودية. لذلك توجهوا مؤخرا إلى زواج المسيار الذي يلاقي رواجا كبيرا في السعودية مؤخرا.

وكشف التقرير عن قيام سعوديين ووافدين أجانب بالبحث عبر تطبيقات المواعدة ومواقع الزواج عن شريكات يردن زواج مسيار.

وتؤكد “فرانس برس” أنه من الصعب للغاية تقدير عدد هذه الزيجات.

روابط ذات صلة

مرسوم ملكي سعودي بترقية وتعيين 64 قاضيا

وزير الدفاع البريطاني يهاتف نظيره السعودي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير النفط: سندشن القسم الاول من المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي

سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها بــ'فلسطين'

قطع خدمة الانترنت من مناطق التوترات القبلية بإقليم النيل الأزرق

مقتل يمني أمام زوجته برصاص عنصر مسلح في تعز

كاتب أمريكي: محمد بن سلمان ألد أعداء السعودية

إخلاء محيط ومقر المباني الحكومية في لندن بسبب 'طرد' مشبوه!