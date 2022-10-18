سنغافورة تفتتح مكتب تمثيل رسمي لها بــ'فلسطين'

العالم - آسيا والباسفيك

ونظم حفل الافتتاح في مدينة رام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية سنغافورة محمد مالكي بن عثمان، وسفير الجمهورية غير المقيم هوزاي ديابي، ومديرة مكتب تمثيل سنغافورة لدى فلسطين شيرين الشلة.

وقال المالكي، في كلمته، إن فلسطين كانت معنية بافتتاح سفارة لجمهورية سنغافورة بعد اعترافها بدولة فلسطين، إلا أنه تم التوافق على أن يمر ذلك عبر سلسلة من الخطوات التدريجية، تبدأ بافتتاح المكتب التمثيلي في فلسطين.

وأضاف: "حضرنا هذا الاحتفال للتأكيد على جدية ما تم التوافق عليه، ورغبتنا في أن يتم الانتقال إلى المراحل الأكثر تطورا في العلاقات الدبلوماسية بأسرع ما يمكن".

وشدد وزير الخارجية والمغتربين على عمق وتميّز العلاقات الثنائية مع جمهورية سنغافورة، ودورها في رفع القدرات الفلسطينية لعشرات الكوادر من العاملين في المؤسسات الرسمية والطلبة.

وقال إن سنغافورة تتعاون مع فلسطين في مجال بناء القدرات للمؤسسات الحكومية الرسمية، حيث تلقى نحو 600 موظف حكومي تدريبات في هذا المجال، بالإضافة إلى تقديم العديد من المنح الأكاديمية للطلبة الفلسطينيين في الجامعات السنغافورية، التي تعتبر من أهم المؤسسات الأكاديمية على مستوى العالم في مجالات مميزة.

وتحدث المالكي عن زيارة رسمية سيقودها رئيس الوزراء محمد اشتية في الـ 26 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري إلى سنغافورة، من أجل تعزيز العلاقات وتطويرها، وبحث آفاق جديدة في العلاقات الثنائية.

وأعرب عن أمله في أن تتوج هذه الزيارة بالعديد من التفاهمات التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية ما بين دولة فلسطين وجمهورية سنغافورة.