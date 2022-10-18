وزير النفط: سندشن القسم الاول من المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي

العالم- ايران

وفي حديثه خلال الجلسة العلنية بمجلس الشورى الاسلامي لمناقشة تقرير لجنة الطاقة حول انتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في البلاد، قال جواد اوجي: في موضوع توفير الوقود لمحطات الطاقة، فإننا نخفض حصة الغاز لهذه المحطات في فصل الشتاء، وقد عملنا في الاشهر الاول لبدء مهام الحكومة الحالية، ورفعنا الطاقة التخزينية لمحطاتنا بنسبة 20 الى 30 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار أوجي الى ان الحكومة بحاجة الى 80 مليار دولار من الموارد لرفع عدم التوازن بين الانتاج والاستهلاك للغاز، مضيفا: في موضوع دبلوماسية الطاقة، أجرينا مفاوضات مع الجانب التركمانستاني وتمكنا من تفعيل تبادل الغاز، وقمنا بتوريد الغاز من تركمانستان.

وأضاف: لقد قام الخبراء بوزارة النفط بوضع خطط قصيرة الامد لكي لا نواجه عدم التوازن بين الانتاج والاستهلاك خلال فصل الشتاء هذا العام. وسندشن خلال العام الجاري القسم الاول من المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي بهمة منتسبي شركة بتروبارس، وبحجم 14 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.