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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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اسماعيل هنية: معركتنا ممتدة ومفتوحة وعابرة للزمن والجغرافيا حتى نفرض على العدو الانصياع لشروط المقاومة وتحرير الأسرى
اسماعيل هنية: عهد حماس والقسام مع الأسرى والأسيرات وما زلنا نخوض معركة وفاء الأحرار والقسام يحتفظ بالأسرى الصهاينة
هنية: الانتفاضة المتصاعدة في الضفة المحتلة هي امتداد لروح سيف القدس الذي لم يغمد إلا بتحرير الأسرى
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في ذكرى "وفاء الأحرار": هذا العام ينتفض الشعب الفلسطيني في مدينة القدس والضفة دفاعا عن حريته ومقدساته
الناطق باسم حماس: وفد من الحركة برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية يزور دمشق غدا الأربعاء ضمن وفد قيادي من الفصائل
متحدث الخارجية الإيرانية: طهران كانت معارضة للحرب في أوكرانيا وأكدت على ضرورة وقفها وحل الخلافات عبر الحوار وبالطرق السلمية
متحدث الخارجية الإيرانية: موقف طهران واضح وشفاف من الحرب في اوكرانيا ونؤكد ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها طبقا للقرارات الدولية
أ ف ب: الحكومة الاثيوبية تعلن عن سيطرة الجيش الوطني على ثلاث مدن في إقليم تيغراي الشمالي
رويترز عن المتحدث باسم حماس: وفد من الحركة يزور دمشق غدا الأربعاء
ناصر كنعاني: نعلن استعدادنا للحوار والتفاوض مع أوكرانيا لإزالة هذه الاتهامات
اسماعيل هنية: عهد حماس والقسام مع الأسرى والأسيرات وما زلنا نخوض معركة وفاء الأحرار والقسام يحتفظ بالأسرى الصهاينة
الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.