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رويترز: محكمة أمريكية تغرم شركة "لافارج" الفرنسية للأسمنت نحو 778 مليون دولار بعد اعترافها بتقديم الدعم لتنظيمات إرهابية في سوريا

الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

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