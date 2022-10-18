بالفيديو.. هل ستصبح الاحتجاجات السمة الأبرز للمرحلة القادمة في تونس؟

العالم - مراسلون

توتر اجتماعي ملحوظ في تونس تحول إلى احتجاجات في أكثر من مكان، في جرجيس جنوب تونس التي تشهد اضرابا عاما بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل على خلفية حادثة غرق مركب للهجرة كان يقل عددا من شباب الجهة، وضع اجتماعي محتقن حملت أحزاب سياسية مسؤوليته للسلطات الرسمية.

فيما فتحت السلطات تحقيقا امنيا بخصوص التجاوزات التي رافقت التعامل مع حادثة جرجيس، فضلت التعامل لليلة الرابعة على التوالي بالقوة مع الاحتجاجات الليلية بحي التضامن بضواحي العاصمة تونس، بعد وفاة شاب يعتقد انه كان ضحية للعنف البوليسي.

وبينما يتأجج الوضع الاجتماعي تحت تأثير ازمات اقتصادية متتالية في ظل غياب الاستقرار السياسي، بدأ المترشحون للانتخابات البرلمانية في تقديم ملفات ترشحهم لهيئة الانتخابات، في وقت تستعد فيه الهيئة أقدام الرئيس قيس سعيد على تعديل القانون الانتخابي كما صرح بذلك سابقا.

تبعات سنوات من الصعوبات الاقتصادية دون اجابات ولا حلول رسمية، تنفجر حاليا في عدد من المناطق التونسية، تحركات احتجاجية قد تكون السمة الابرز للمرحلة القادمة في تونس.

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