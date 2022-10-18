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إنهاء مخططات الأعداء أثبتت قوة إيران واستقلالها

الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

من على أرض الشارع إلى الفضاء الإلكتروني أصبحت أعمال الشغب اليوم تحت مجهر المراقبين، فقد حاول البعض صب الوقود على نار أعمال الشغب وتأجيج الاضطرابات وانعدام الأمن في إيران.

العالم - من إيران

سلط برنامج "من إيران الضوء على أبعاد مختلفة من الأحداث الأخيرة، قبل شهر توفيت فتاة شابة تبلغ من العمر 22 عاما تدعى "مهسا أميني"، حينها أصدر جميع المسؤولين في الدولة أوامر لمتابعة الموضوع والكشف عن ملابساته، لكن بعض الناس نزلوا إلى الشوارع بهذه الذريعة وعمدوا إلى تدمير الممتلكات العامة وإهانة المقدسات وممارسة أعمال العنف.

ترى من يقف وراء هذه الأحداث؟ وما هي الأهداف التي يسعون وراءها؟ وهل من الممكن بث الفرقة بين مختلف الأعراق والأقوام في إيران؟

وناقش برنامج "من إيران" في أحدث حلقاته هذه الأسئلة مع نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية للبلاد في البرلمان الإيراني حميد رضا كاظمي.

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