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وزير الخارجية الايراني: طلب الاميركيين بشطب اسماء المتورطين باغتيال الشهيد سليماني غير معقول وقلنا لهم بوضوح أن هذه القضية خط أحمر لنا

الثلاثاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

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