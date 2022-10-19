دول غربية تدعو مجلس الأمن لمناقشة «استخدام» طائرات مسيرة إيرانية بأوكرانيا

العالم - الأميرکيتان

وقال مصدر في مجلس الأمن: "الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا طلبوا للمناقشة، الأربعاء، في قسم "المنوعات" (الذي يجري وراء الكواليس)".

وزعم مسؤولون أوروبيون أن روسیا تستخدم طائرات مسیرة إيرانية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وهدد المسؤولون الأوروبيون بفرض المزید من العقوبات ضد إيران في حال إثبات ذلك.

لكن وزارة الخارجية الإيرانية نفت صحة مزاعم تتهم طهران بإرسال أسلحة وطائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تلك المزاعم غير صحيحة.

وكان وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان قد صرح في وقت سابق بأن بلاده لم ولن تقدم أي سلاح لاستخدامه في أوكرانيا.

وأشار إلى أن تسليح أي طرف من أطراف الأزمة سيؤدي إلى إطالة أمدها.