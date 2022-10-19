العراق: مقتل 150 من قيادات "داعش" خلال العام الجاري

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وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن "قيادة العمليات المشتركة تعمل مع القيادات الأمنية كافة لملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية"، مبينا أن "التنظيم فقد القدرة على القيادة والسيطرة اثر سلسلة الضربات الجوية الموجهة لعناصره ومقتل أبرز قياداته"حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف، أن "سلاح الجو العراقي تمكن من قتل عدد كبير من قيادات داعش الارهابي بالاشهر الماضية، فضلا عن إحكام غلق الحدود العراقية السورية والسيطرة عليها وتجهيزها بكاميرات وابراج لمنع التسلل".

وأكد الخفاجي، أن "الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل ومجهزة بإمكانيات عالية بخطي دفاع يتمثل الأول بحرس الحدود والثاني الجيش العراقي، بالإضافة الى سبب ثان يتمثل بالتعاون مع قوات البيشمركة في مجال ملاحقة المتسللين وكل من يحاول عبور الحدود".

وأكد أن "هنالك سبباً ثالثاً يتمثل بالتنسيق العالي مع الجانب السوري من خلال الغرفة الامنية الموجودة في وزارة الدفاع التي يتواجد فيها ضابط سوري، ورابعاً يتعلق بالتنسيق مع "التحالف الدولي" في ضبط الجزء الذي تسيطر عليه قوات قسد".

ولفت، الى أن "عدد قتلى ارهابيي داعش عبر سلاح الجو بلغ اكثر من 150 قياديا منذ بداية العام الحالي حتى الان"، مؤكدا أن "المعلومات الاستخبارية والأمنية والجهود المبذولة أسهمت في تحييد حركة عصابات داعش الإرهابية".