الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٦:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية عن وزارة الأسرى بغزة: قوات الاحتلال اعتقلت نحو 20 مواطنًا فلسطينياً خلال حملة مداهمات واسعة لمحافظات الضفة الغربية والقدس

الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ایران تدین ممارسة أی أعمال العنف ضد مقراتها الدبلوماسية والقنصلية في أوروبا

ماكرون يكرم جنودا حاربوا الجزائريين ويتنصل من مسؤولية فرنسا في جرائم الاستعمار

لليلة الخامسة على التوالي.. احتجاجات تونس تمتد إلى عدة أحياء في العاصمة التونسية

وفد رفيع المستوى من حماس يزور دمشق اليوم

العراق: مقتل 150 من قيادات "داعش" خلال العام الجاري

صحيفة وول ستريت جورنال.. الجيش الأميركي "ضعيف"..والحالة أسوا في سلاح الجو