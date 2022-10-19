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قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النخب الشابة والمواهب العلمية

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النخب الشابة والمواهب العلمية
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الاربعاء، جمعا من النخب الشابة وكبار المواهب العلمية في حسينية الإمام الخميني (رض).

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقا تباعا .

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قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من النخب الشابة والمواهب العلمية

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