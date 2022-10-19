كوريا الشمالية تدعو جارتها الجنوبية إلى التوقف فورا عن إثارة التوترات العسكرية

العالم-اسيا والباسفيك

وفي بيان، قال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري إن الجيش الكوري أطلق نيران "مهددة ومحذرة" باعتبارها "إجراء عسكريا مضادا قويا" ضد التدريبات العسكرية لكوريا الجنوبية.

كما دعا المتحدث الرسمي جارته الجنوبية إلى الوقف الفوري "للاستفزازات المتهورة والتحريضية" التي أثارت التوترات العسكرية في شبه الجزيرة، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية أكثر من 250 قذيفة مدفعية في المياه قبالة ساحلها الشرقي والغربي.

وقال مسؤول الجيش الشعبي الكوري الذي لم يذكر اسمه إن هذه الخطوة جاءت ردا على سلسلة من "الأعمال الاستفزازية العسكرية من قبل الأعداء"، مستشهدا بتدريبات هوغوك العسكرية الجارية في كوريا الجنوبية.

وبدأت كوريا الجنوبية تدريبها الميداني السنوي في هوغوك يوم الاثنين لصقل القدرات الدفاعية لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات حتى 28 أكتوبر الجاري. والأسبوع الماضي، أطلقت كوريا الشمالية مئات الطلقات المدفعية على المناطق العازلة البحرية التي تم تحديدها بموجب اتفاق بين الكوريتين لعام 2018 بشأن الحد من التوترات العسكرية.

ووصفت كوريا الجنوبية استفزازات كوريا الشمالية بأنها انتهاك واضح للاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018.