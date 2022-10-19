أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022

جمهوري اسلامي ..

إيران تؤكد بحزم .. سنرد بالمثل على إجراءات الحظر الأوروبية الأخيرة

رسالت ..

إجراءات الحظر الأوروبية مؤشر على الإفتقار للعقلانية وتجاهل للواقع الجديد في العالم

ابتكار ..

روبرت مالي يدق صافرة نهاية المفاوضات النووية .. تركيزنا منصب على الإضطرابات في إيران

سياست روز ..

فصائل مقاومة فلسطينية تحذر من مخطط صهيوني يستهدف تخريب وهدم المسجد الأقصى

آرمان ملي ..

رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس تعتذر عن خطأ سياستها الإقتصادية لكنها ترفض الإستقالة

أرمان امروز ..

إتساع دائرة التظاهرات الإحتجاجية في بلدان الإتحاد الأوروبي ضد تفاقم الأوضاع الإقتصادية

ايران ..

الكرملين يحذر .. المناطق الأوكرانية التي تم ضمها لروسيا محمية بمظلة نووية

اطلاعات ..

توقعات بإحتمال إنتخاب الرئيس العراقي الجديد نوري المالكي وخميس خنجر كمساعدين له

رويش ملت ..

إيران تتلقى طلبات من إثنين وعشرين بلدا في العالم لشراء طائراتها المسيرة

قدس ..

قطر تنتقد بشدة تصريحات جوزيب بوريل بوصفه أوروبا بالحديقة الزاهرة والعالم بالغابة

كيهان ..

فشل سيناريو الإضطرابات .. أوروبا تسارع بالتمسك بحبل الحظر المتهرئ ضد إيران

مردم سالاري .

مخاوف من إحتمال توسع الحرب بأوكرانيا في الشتاء لتصل لروسيا البيضاء ومولدافيا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

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جمهوري اسلامي ...

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في الشأن الفلسطيني في مقالها (عرين الأسود تثير هلع الكيان الصهيوني) ..مجموعات عرين الاسود بنابلس بالضفة الغربية , تنظيم مقاومة حديث النشأة يضم مقاومين من مختلف قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية , هذا التنظيم اضاف كابوسا مرعبا آخر لكوابيس الكيان الصهيوني وجيشه ومستوطنيه.

عمليات عرين الأسود تتسم بالهجومية وإستغلال ظروف المباغتة وخاصة في الليل لإستهداف مواقع وحواجز جيش الإحتلال والمستوطنين.

عرين الاسود تستخدم في عملياتها اسلحة نارية وعبوات ناسفة وتتسم عملياتها بدقة التخطيط الامر الذي ضاعف من حجم خسائر الصهاينة واعترف وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس نفسه بصعوية المواجهات مع عرين الاسد. ان الكيان الصهيوني ينظر لواقع اتساع العمليات الفلسطينية المسلحة بالضفة كتهديد وجودي بكل معنى الكلمة له ومؤشر لكونه مقدمة لشن المقاومة حربا مسلحة بالضفة تمتد نيرانها لاراضي 1948 .

خراسان ..

في الشان العراقي كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( العراق في مواجهة الكاظمي ).. في خضم اجواء محاولة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السودني تشكيل حكومة جديدة في العراق , يواجه سلفه مصطفى الكاظمي وعدد من وزراءه اتهامات في قضايا فساد مالي .وفي هذا السياق ..

طالب عدد من نواب البرلمان العراقي القضاء بإصدار مذكرات تمنع الكاظمي وهؤلاء الوزراء من السفر والخروج من البلاد.

والواقع هو ان هناك نوع من الضبابية حول هذه الاتهامات وفيما اذا كانت تعتبر الكاظمي متورطا بنفسه ام لان هذه القضايا وقعت خلال فترة مسؤولياته كرئيس للوزراء فحسب , ولكن مع ذلك تعكس موجة الاتهامات والانتقادات الداخلية له ولوزرائه حقيقة عدم نجاحه في كسب اي تاييد سياسي وبفشله في ايجاد قاعدة تاييد شعبي لنفسه , فمواقفه من الحشد الشعبي ومكوناته لم تتسم بالودية والايجابية , كما ان محاولاته استمالة التيار الصدري لم تلق التجاوب الذي كان ينتظره , وبذلك فقد الكاظمي لاي دعم سياسي وشعبي ويجد نفسه اليوم مقابل عاصفة اتهامات وانتقادات .

سياست روز ...

في تقريرها ( تصريحات بوريل العنصرية تثير غضب العالم ) كتبت صحيفة سياسة روز ..وصف السؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل اوروبا بالحديقة الخضراء اليانعة وبقية العالم بالغابة الوحشية في تصريحات عنصرية بامتياز .

تصريحات بوريل فجرت ردود فعل غاضبة في العالم ووصفتها قطر بالعنصرية المقيتة وبمؤشر إنحطاط أخلاقي غربي.

فيما ادانتها الامارات رسميا واستدعت سفير الاتحاد الاوروبي في ابو ظبي, وانتقدت العديد من دول العالم الاسلامي وبلدان في اسيا وافريقا وامريكا اللاتينية تصريحات بوريل في اجماع على كونها تكشف عن عنصرية بغيظة تكشف عن نفسها على لسان مسؤولين اوروبيين كبار.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها(آفاق العلاقات بين واشنطن وطالبان)..

خصصت ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن جزءا خاصا لافغانستان وطالبان في الوثيقة الاستراتيجية السنوية للامن القومي الامريكي , وهو جزء عكس نظرة واشنطن لمستقبل اية علاقات محتملة مع امارة طالبان بافغانستان ..

إن أمريكا ترى بهذه الوثيقة أن إقامة علاقات مع طالبان ممكن اذا ما إلتزمت بتعهداتها بشأن منع أية هجمات ضد المصالح الأمريكية.

ففي مثل هذه الحالة لم تستبعد امريكا حدوث انفراج وتقارب رغم مرارة الماضي , والوثيقة راهنت ايضا على دور باكستاني نشيط في مسار الحيلولة دون تحول افغانستان طالبان لمنطلق لهجمات ضد المصالح الامريكية بالمنطقة .

ان هذه الوثيقة الاستراتيجية اعترفت عمليا بعدم اهتمام امريكا بتجاهل طالبان لاية معايير للديمقراطية وحقوق الانسان فالمهم لواشنطن هو ضمان مصالحها الخاصة وهذا يكفي لاقامة جسور علاقات مع هذه الامارة الطالبانية .

ايران ..

في مقالها ( غضب تل أبيب من تغيير كانبيرا لنظرتها ) كتبت صحيفة سياسة روز ..فجر قرار الحكومة الاسترالية بعدم الاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني وعدم نقل سفارتها للقدس , غضبا عارما في تل ابيب , فمثل هذا الموقف قد يؤدي من رؤية الكيان الى تشجيع بلدان اخرى على ذلك ايضا .

إن أستراليا إشترطت وفي موقف مفاجئ تحديد مستقبل حل الدولتين للقضية الفلسطينية قبل إتخاذ أي قرار بشأن القدس.

وعكس هذا الموقف الاسترالي وجود خلافات بين الاحزاب التي تسلمت السلطة باستراليا خلال حقبة حكومة ترامب بالبيت الابيض ,والاحزاب التي تشكل الحكومة الاسترالية الحالية بشأن القضية الفلسطينية. اذ ترى الحكومة الائتلافية الحالية بكانبيرا ان الاعتراف بالقدس كعاصمة "لاسرائيل " كان متسرعا تماما وينبغي انتظار ما ستؤول اليه الامور على صعيد حل الدولتين.

وبالطبع الكيان رفض حتى حل الدولتين رغم ان هذا الحل لا يؤمن بحد ذاته استعادة الشعب الفلسطيني لكل حقوقه بارضه وترابه ,فما يريده الكيان هو ابتلاع القدس وكل فلسطين ووضع القضية الفلسطينية برمتها على رفوف النسيان .