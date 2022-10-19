مزاعم عبرية عن مساعى فصيل من طالبان لإقامة علاقات سرية مع الاحتلال

العالم-افغانستان

ونقلت قناة "i24NEWS" العبرية عن مزاعم مسؤول أفغاني سابق شارك في محادثات مع طالبان قوله: "في المراحل الأولية، هم مهتمون بإقامة علاقات سرية مع "إسرائيل"، بهدف رؤية هل ستنجح هذه المفاوضات في السنوات القليلة المقبلة أم لا".

وزعم أن الهدف النهائي لدبلوماسية الظل هذه، هو إبرام اتفاق ثنائي بين "إسرائيل" وأفغانستان، حسب تعبيره.

لكن المسؤول الأفغاني السابق أشار إلى أن هذه السياسة لا تمثل موقفا رسميا لحكومة طالبان، بل هي رأي يتشاركه أعضاء معينون داخل الحركة. ويتألف الفصيل الذي يدعم هذا التوجه السياسي من حوالي 200 شخص على مستويات مختلفة من الجماعة، بما في ذلك مسؤولون كبار، حسب زعمه.

وسألت قناة "الجزيرة" القطرية الشهر الماضي، محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، عما إذا كانت طالبان تستبعد إقامة علاقات مع "إسرائيل"، فأجاب: "ما هي المشكلة التي قد نواجهها مع "إسرائيل"؟ الشيء التالي الذي سنسأل عنه هو ما إذا كنا على استعداد للتعامل مع المريخ" حسب قوله.

وقبل أكثر من عام بقليل، في سبتمبر 2021، قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن طالبان سعت إلى إقامة علاقات مع الولايات المتحدة ودول أخرى في العالم، لكنه استبعد إجراء اتصالات دبلوماسية مع الكيان "الإسرائيلي".

لكنه منذ ذلك الحين، خفف من لهجته، مشيرا إلى أن التقارب مع كيان الاحتلال لم يعد بالكامل في عالم "اليوتوبيا" الخيالي.