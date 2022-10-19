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قائد الثورة الاسلامية:حققنا انجازات في الصناعة النووية التي لها الكثير من النعم وقد تمكنا من الحصول عليها ولانسعى لحيازة الأسلحة والقنابل النووية

الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

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