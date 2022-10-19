هل ستحذف أوكرانيا من أولويات امريكا خلال رئاسة مكارثي؟

العالم - الأميركيتان

أوكرانيا؛ على لائحة قضايا الجمهوريين الأميركيين في حملتهم الانتخابية؛ بعدما حذر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي من أن حزبه لن يوقع 'شيكاً على بياض' لأوكرانيا إذا فاز بأغلبية مقاعد المجلس في انتخابات منتصف الولاية كما تتوقع استطلاعات الرأي.

وأشار مكارثي إلى أن البلاد ستواجه ركوداً ومن غير الممكن كتابة شيك مفتوح لاوكرنيا في هذا الحال؛ ورأى مكارثي إنه يأمل في أن يعاقب الناخبون الديموقراطيين على إهمالهم للأولويات القومية للولايات المتحدة. وقال إن أوكرانيا مسألة مهمة؛ لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن تكون الشيء الوحيد الذي يفعلونه.

في هذا السياق ايضا كتبت النائبة اليمينية المتطرفة لورين بوبرت في تغريدة مؤخراً؛ إن فورة الإنفاق الديموقراطي لا تنتهي. وأن على بايدن أن يدرك أن الولايات المتحدة ليست آلة لتوزيع النقود.

هذه التحذيرات هي أول مؤشر على الصعوبات التي تنتظر كييف إذا تراجع دعم تمويل الدفاع عنها في الكونغرس.

في الجانب الاخر انتقد الديموقراطيون بشدة تصريحات مكارثي. وكتب بن رودس مستشار السياسة الخارجية السابق لباراك أوباما، في تغريدة على تويتر إن قطع المساعدات عن أوكرانيا في خضم أخطر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية يكشف درجة عدم كفاءة مكارثي في أن يكون رئيسا لمجلس النواب.

ومكارثي مرشح لرئاسة مجلس النواب إذا فاز الجمهوريون بأغلبية مقاعده، ويأمل البرلماني المنتخب من ولاية كاليفورنيا في إطاحة الديموقراطية نانسي بيلوسي من رئاسة المجلس ما سيجعله الشخصية الثالثة في السلطة في الولايات المتحدة بعد الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قدمت حكومة جو بايدن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من سبعة عشر مليار دولار.