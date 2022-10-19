الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بيت لحم.. مستوطنون يعتدون على 4 فلسطينيين ومتضامنة أجنبية في قرية كيسان

بيت لحم.. مستوطنون يعتدون على 4 فلسطينيين ومتضامنة أجنبية في قرية كيسان
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

أصيبت، اليوم الأربعاء، متضامنة أجنبية بطعنة سكين وبكسر في القدم، إثر اعتداء للمستوطنين، على مواطنين ومتضامنين أجانب في قرية كيسان شرق بيت لحم.

العالم- فلسطين

وأفادت وکالة أنباء وفا نقلا عن صاحب الأرض إبراهيم عبيات، بأن مستوطنين اعتدوا على مجموعة من المواطنين والمتضامنين الأجانب الذين تطوعوا لمساعدته بقطف ثمار الزيتون، مؤكدا إصابة المتضامنة الأجنبية بطعنة سكين في الظهر وكسر في قدمها.

وأضاف أن المستوطنين اقتلعوا ما يزيد عن 300 شتلة زيتون، وقاموا برش أشجار الزيتون بمبيدات كيماوية حارقة، مشيرا إلى أن مساحة الأرض تقدر ب 90 دونما.

يذكر أن قرية كيسان تتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين على المزارعين وينكلون بهم، ويسرقون معداتهم، ويمنعوهم من رعي مواشيهم، كما استولوا على مساحات واسعة من أراضيهم

روابط ذات صلة

إصابات إثر اعتداء مستوطنين على الفلسطينيين في رام الله

تقرير أممي: عام 2022 الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية منذ 16 عاما

اندلاع اشتباك مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. بوتين يصدر أوامر جديدة للحرب في أوكرانيا

بالفيديو.. بوتين يعلن حالة الحرب في الكيانات الأربعة التي انضمت إلى روسيا

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. عودة حماس لدمشق وتمتين محور المقاومة

رئيس جمهورية بولندا يناقش مع رئيسي سبل وقف الحرب الاوكرانية

تلاحم الشعب والحكومة أحبط مخططات العدو الشريرة

سفير ايران لدى السويد: الدول الغربية مسؤولة عن تأجيج الاضطرابات في ايران