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هموم البحرينيين لم تنتهي بعد..!

الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

تناولت حلقة برامج "أبناء الديرة" حيزا من هموم البحرينيين.

العالم – أبناء الديرة

ركزت الحلقة التي تبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية الزميلة جيهان عبد النبي بدران على استمرار اعتقال النظام الخليفي، النائب الوطني السابق اسامة التميمي برغم وضعه الصحي الحرج جدا وانقلاب النظام على الجمعيات الموالية له وايضا مأساة المتقاعدين ومشكلة عدم اعادة بناء عدد من المساجد التي هدمت في عام الفين واحد عشر. كما تطرقت الحلقة الى التمييز الديني في البحرين.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

الشيخ الدكتور حسين الحداد – قائد في المعارضة البحرينية

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