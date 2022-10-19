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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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الخارجية الإيرانية: إيران تحمل بريطانيا المسؤولية وتقاضيها على دعمها الإرهابيين ومنتهكي حقوق الإنسان المحرضين على الاضطراب والإرهاب في إيران
الخارجية الإيرانية: إيران تؤكد أن عدم مواجهة بريطانيا لنشاط هؤلاء ودعمها لهم هو انتهاك جسيم للالتزامات الدولية
الخارجية الإيرانية تعلن في بيان عقوبات على مؤسسات وأشخاص بريطانيين لدعمهم الإرهاب والعنف والكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان
الخارجية الإيرانية تعلن في بيان عقوبات على مؤسسات وأشخاص لدعمهم الإرهاب والجماعات الإرهابية والعنف والكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان
وزيرة الداخلية البريطانية تعلن تقديم استقالتها متذرعة باستخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي في مراسلات رسمية
الرئيس رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره البولندي: إيران تسعى بكل ما تملك من قدرات لإنهاء الحرب في أوروبا
قائد الثورة الاسلامية: العدو يحاول ان يبالغ في نقاط ضعفنا ويغطي على نقاط قوتنا ويجب ألا ندع ولا نساعد العدو في هذا المجال
قائد الثورة الاسلامية:حققنا انجازات في الصناعة النووية التي لها الكثير من النعم وقد تمكنا من الحصول عليها ولانسعى لحيازة الأسلحة والقنابل النووية
قائد الثورة الاسلامية في ايران:الجامعة ركيزة مهمة لتقدم البلاد وتضم النخب العلمية وان التحركات لتعطيل دروسها يؤكد بان للجامعة دورًا أساسيًا
المرشح لتولي حقيبة وزارة العمل في ايران السيد صولت مرتضوي يحصل على ثقة البرلمان بـ 176 صوتا مؤيدا
وزيرة الداخلية البريطانية تعلن تقديم استقالتها متذرعة باستخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي في مراسلات رسمية
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش
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