رئيس الوزراء العراقي المكلف يتلقى اتصالا هاتفيا من امير قطر

العالم - العراق

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاربعاء مع السوداني حيث استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أطر التعاون المتبادل في جميع المجالات.

وأشاد السوداني بمستوى تطور العلاقات بين البلدين، مؤكداً عزم الحكومة الجديدة تجاوز التحديات الراهنة وبناء علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي.

من جهته أكد أمير قطر دعم بلاده لمساعي الحكومة العراقية الجديدة، معرباً عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات مع العراق بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز الاستقرار في المنطقة.