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رئيس الوزراء العراقي المكلف يتلقى اتصالا هاتفيا من امير قطر

رئيس الوزراء العراقي المكلف يتلقى اتصالا هاتفيا من امير قطر
الأربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

العالم - العراق

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاربعاء مع السوداني حيث استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أطر التعاون المتبادل في جميع المجالات.

وأشاد السوداني بمستوى تطور العلاقات بين البلدين، مؤكداً عزم الحكومة الجديدة تجاوز التحديات الراهنة وبناء علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي.

من جهته أكد أمير قطر دعم بلاده لمساعي الحكومة العراقية الجديدة، معرباً عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات مع العراق بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز الاستقرار في المنطقة.

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